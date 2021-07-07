Государству предложили гарантировать молодым специалистам первую работу

Государство должно обеспечить выпускников бюджетного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях (вуз и ссуз) первым рабочим местом. В том случае, если подходящей вакансии нет, молодой специалист сможет получать господдержку в размере одного МРОТ каждый месяц, но не более года.

Эти предложения содержатся в обращении благотворительного фонда «Сердце лидера», направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Минтруда Антона Котякова, сообщило РИА «Новости».

В документе говорится, что для того, «чтобы подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, а также для избежания разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке труда необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность государства предлагать выпускникам, получившим бесплатное профессиональное образование, первое рабочее место по специальности».

Сегодня молодые специалисты в России часто сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высших и средних специальных учебных заведений, подчеркивается в обращении. Такая ситуация, как указано, во многом обусловлена высокими требованиями работодателей к будущим сотрудникам, в том числе необходимостью иметь стаж работы по специальности не меньше года. Однако на момент завершения учебы выпускники, в лучшем случае, имеют опыт, полученный в ходе практики.

Поэтому молодые специалисты идут на низкоквалифицированную работу, которая не требует специальных умений, знаний и навыков.

Проблема усугубляется низкой эффективностью расходования бюджетных средств, направленных на получение учащимися бесплатного среднего специального или высшего образования. Как отметили в фонде, государство тратит деньги на специалистов, которые в итоге оказываются невостребованными на рынке труда.

По мнению общественников, гарантирование первого рабочего места позитивно отразится на желании молодых людей получать профессиональное образование, а также улучшит перспективы экономики России и заметно снизит безработицу.