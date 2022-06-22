Государству предложат вложиться в разработку видеоигр

Разработку высокобюджетных компьютерных игр можно финансировать с помощью государственно-частного партнерства. Такую инициативу обсуждают в межфракционной рабочей группе «Компьютерный спорт», которую создали в Государственной Думе, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов.

Рабочая группа была создана для обсуждения развития индустрии компьютерных игр и киберспорта в России. Сейчас в стране нет таких крупных проектов, как компьютерные игры в формате AAA, то есть высокобюджетных новинок, которые стоят миллионы долларов, сказал Власов. Стимулировать эту индустрию можно, предложив государству частично финансировать разработку игр из бюджета. В России много талантливых разработчиков, но часто они работают за границей, необходимо привлекать их для работы внутри страны.

«Вопрос только цены. Если будут нормально платить — будут крупные проекты и у нас», — добавил депутат.