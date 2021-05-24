Государство займется регулированием цен на пищевую упаковку

В Минпромторге прошло совещание, посвященное резкому удорожанию пищевой упаковки. Министерству энергетики рекомендовали подготовить предложения по регулированию цен на первичные полимеры, из которых делают упаковочный материал, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Предложения разработают к 25 мая совместно с Минсельхозом и Минпромторгом.

За год стоимость упаковки выросла на 70–80%. В 2021 году тара дорожает ежемесячно, заявили на совещании представители отраслевых союзов производителей молока, напитков и хлебобулочных изделий.

Из-за этого стоимость молочной продукции увеличилась с января по апрель в среднем на 5%, сообщили представители отрасли.

Основной причиной подорожания производители упаковки называют остановку работы ряда европейских заводов в период пандемии.

В пресс-службе Минэнерго сообщили о создании рабочей группы, которая изучит ценообразование нефтехимической продукции. Также Министерство занялось анализом цен на первичные полимеры.