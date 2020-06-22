«Государство способно взять на себя обязательства»: депутат объяснил важность поправок к Конституции

Сейчас настало время внести изменения в Конституцию, не затрагивая ее фундаментальные принципы, так как сегодня государство может взять на себя ответственность, «стать социальным государством». Такое мнение выразил депутат Госдумы VII созыва и глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Во-первых, меняется время, меняется жизнь. Идет другая динамика, и, естественно, Конституция является основным документом, а внесение поправок — исторический момент, потому что это не тот документ, в который часто вносятся поправки», — рассказал депутат телеканалу «360».

По его словам, изменения, которые вносятся, будут действовать долгие годы, возможно даже десятилетия. В частности, поправки социального характера являются возможностью и гарантиями государства, которое именно сегодня способно взять на себя эти обязательства, не зависящие от экономических условий.

«Второе — это, конечно, то, что у нас впервые появляются поправки, которые направлены на решение вопросов, в частности, в области здравоохранения. Мы впервые подошли к тому, когда прописываются вопросы суверенитета, вопросы целостности нашей страны, когда следует ориентироваться в первую очередь на те законодательные и юридические акты, которые приняты внутри страны, а не те, которые приходят из-за рубежа», — указал Неверов.

Он также напомнил, что за столь длительное время не было принято фундаментальных поправок в Конституцию, а нынешние не затрагивают основополагающие главы, посвященные правам человека и устройству страны, которые «не должны подлежать изменению». Суверенитет, целостность страны и социальные поправки Неверов назвал самыми важными.

Ранее свое мнение о поправках высказала депутат Госдумы Лариса Тутова.