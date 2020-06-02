Государство поможет российскому транспорту

Так, в документе говорится о дополнительных инвестициях в транспортную структуру до 2024 года. На это может уйти до одного триллиона рублей. Пригородные пассажирские компании должны получить компенсацию за лизинг во второй половине 2020 года на 3,24 миллиарда рублей. Еще 320 миллионов рублей отдадут круизным и морским компаниям.

В план вошел и ряд отраслей топливно-энергетического комплекса. Речь идет о нефтепереработке, нефтегазохимии и нефтесервисе.

Кроме того, без поддержи не останется и культура. Концертным организациям и негосударственным театрам компенсируют отмену мероприятия из-за эпидемии. Об этом говорится в наиболее актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план по восстановлению экономики. Глава государства его одобрил и сказал, что его можно начать осуществлять уже с 1 июля. Однако до этого в проект внесут некоторые поправки.