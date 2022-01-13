Государство поможет? Психолог оценила идею профессиональных практик для школьников

Профессиональные ознакомительные практики за счет государства могли бы помочь школьникам выбрать правильную для себя профессию, если то, что получится из этой инициативы в итоге, будет похоже на первоначальную идею. Об этом «360» заявила психолог Анна Мухина.

«Чтобы сделать какой-нибудь выбор, нужно иметь информацию. Как вы можете выбрать, любите вы бананы или ананасы, если вы никогда в жизни не видели ни того, ни другого, для вас это просто звук», — объяснила она.

Чаще всего на выбор специальности влияют родители школьника. Но ближайшее окружение ребенка зачастую не имеет представления о том, как меняется мир, какие новые профессии появляются, и чем можно заинтересовать школьника.

«В современном мире очень много самых разных профессий, все время появляются новые. Развивается и промышленность, и технологии. Поэтому о целом ряде профессий даже взрослые люди, давно получившие образование и работающие, не имеют никакого понятия», — пояснила психолог.

Другой вопрос, не станет ли это агитацией идти работать к станку или чистить улицы, по ее словам.

Но и без помощи государства в России проводятся такие мероприятия, правда, на коммерческой основе. Они проводятся по запросу, учитывая интересы если не каждого школьника в отдельности, то родителей или другой инициативной группы, школы.

«Я знаю даже несколько компаний, которые занимались именно такой деятельностью. Они устраивали для школьников экскурсии и на заводы, и в офисе. То есть объявлялась какая-то тематическая профессия и собирались группа школьников, которым предоставлялась возможность пойти и посмотреть», — рассказала она.

Мухина оценила саму идею положительно, но на деле все может выйти иначе. Кроме того, программа рассчитана для выпускников.

«Лучше, конечно, начинать все-таки не в выпускной год, а, скажем, хотя бы с 8-9 класса. И вообще, хорошо бы, чтобы это мероприятие было комплексным: например, показывается какая-то профессия, школьники знакомятся с тем, что происходит реально в офисе или на производстве, и тут же дается информация, какой должен быть путь к этой профессии», — отметила психолог.

Многие студенты уже знают, что после вуза не будут работать по специальности. Но есть целый ряд случаев, когда эффективнее перейти в колледж.

«Колледж — это не обязательно какое-то второсортное образование, и необязательно на этом надо останавливаться. Это путь через колледж, то есть приобретение начальных знаний о профессии и возможность в дальнейшем уже осознанно получать высшее образование. Такого представления у многих просто нет, прежде всего, у самих родителей», — признала психолог.

С предложением ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям ранее выступил депутат Василий Власов.