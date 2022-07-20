Государство окажет поддержку российским производителям семян

Российские аграрии переживают сложные времена из-за высокой зависимости от импортных продуктов. Для решения проблемы государство разработает меры поддержки отечественных производителей семян, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Поддерживать производителей планируют субсидиями, а также снижением административной нагрузки. Необходимые производителям услуги будут предоставлять бесплатно.

«Не только квотирование нужно, но и необходимо подключить сюда и бизнес для масштабирования этих семян. Необходимо чтобы именно наука с бизнесом работали в полном симбиозе. По свекле сейчас у нас совместные успешные предприятия. Есть три или четыре предприятия, которые работают вместе с наукой, где они не только будут выводить сорта, но и масштабировать. Я думаю, к следующему году у нас уже будут хорошие результаты», — добавила Школкина.