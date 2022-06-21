Государство может подключиться к регулированию тарифов такси

Поправки к законопроекту о такси обсудят в Общественной палате РФ 21 июня. О их содержании написала «Парламентская газета».

Законопроект о таксомоторных перевозках, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, должен урегулировать работу отрасли. Для пассажиров такси это будет полезным в ситуациях, если машина по пути попадает в ДТП. Пассажир сможет получить компенсацию. Кроме того, «серые» перевозчики смогут работать в качестве самозанятых.

Новые поправки предлагают внести в тарифное регулирование, чтобы пассажир четко понимал, из чего складывается цена поездки.

«[Тариф] может зависеть от региона, потому что поездка на такси в Сочи отличается от поездки в Якутии, но пассажир должен понимать, почему он едет именно по такой цене», — отметил член Общественной палаты Илья Зотов.

Комиссию агрегатора за услугу в ОП считают слишком высокой — она составляет 20-30% от стоимости заказа. Если снизить комиссию, таксисты смогут получать больше.

«Требования к водителям вырастут, поэтому они вправе рассчитывать на большую отдачу от своей работы. Не повышая цену на поездку, это можно сделать, ограничив комиссию агрегатора», — пояснил Зотов.