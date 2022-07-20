Государство будет бороться с психологами-шарлатанами

Сфера психологии часто эксплуатируется мошенниками и шарлатанами, которые, не имея профессионального образования, представляются психологами, нанося большой вред своим клиентам. Госдума вместе с МЧС разрабатывает законопроект о психологической помощи, который должен помочь избежать таких ситуаций. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Государственной Думы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Псевдоспециалисты проходят «какие-то непонятные курсы» и после этого объявляют себя психологами. «Помощь» таких людей нередко рушит семьи и даже жизни.

«Поэтому необходимо обеспечить качественную психологическую помощь. Для этого нужен базовый законопроект. Для начала в нем надо зафиксировать понятие психологической помощи, определить тех, кто в ней участвует, ведь психологи есть в системах образования, здравоохранения, социальной помощи. Законопроектом нужно решить вопросы качественной подготовки психологов, предусмотрев работу Минобрнауки в этом направлении. Я рассчитываю, что это поможет расширить возможности участия психологов в решении существующих проблем, повысить их квалификацию и удовлетворить запрос образовательных организаций», — подчеркнула Кузнецова.