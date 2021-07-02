Государственный уход за пожилыми распространят на все регионы

К 2030 году в России должна появиться система долговременного ухода за пожилыми людьми как одна из заявленных целей нацпроекта «Демография». Сейчас систему внедряют в пилотном режиме в 24 регионах. На ее развертывание по всей стране потребуется от 330 до 700 миллиардов рублей, рассказали источники «Коммерсанта» в правительстве.

Речь идет о помощи пожилым и инвалидам. Ее оказывают соцработники. Максимальный объем — 28 часов ухода в неделю, то есть по четыре часа в день.

Пилотные проекты финансируют из федерального бюджета. До 2024 года на них выделят 10,7 миллиарда рублей.

По расчетам Минтруда, сообщил собеседник издания в ведомстве, на всю страну придется выделять до 330 миллиардов рублей ежегодно. При этом объем всего фонда соцстрахования составляет 800 миллиардов.

Также дополнительно потребуется около 500 тысяч соцработников, оценивают в Министерстве. Откуда брать деньги на программу, пока не ясно.

Минтруд не смог согласовать проект системы с Минфином из-за ее стоимости.