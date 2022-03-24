Государственные торговые сети с фиксированными ценами хотят создать в России

В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, написал RT.

Свое обращение омбудсмен направила в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и указала, что в сложившейся ситуации наблюдается не всегда обоснованный рост цен.

«В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — говорится в обращении.

Волынец подчеркнула, что такая мера позволит обезопасить граждан от роста цен, которые устанавливаются недобросовестными участниками рынка.