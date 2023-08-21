Общество 21 августа 2023, 09:47 Государственные соседские чаты появились в России «Известия»: Минстрой и Минцифры запустили соседские чаты для обсуждения ЖКХ РИА «Новости»

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Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера», которые будут интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом». С помощью сервиса жильцы смогут обсуждать коммунальные вопросы, написала газета «Известия».

«Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ», — сообщили в Минстрое.

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Кроме того, жильцы смогут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению и даже проводить опросы.

Как отметили эксперты, многие существующее соседские чаты, созданы в иностранных мессенджерах, а это может привести к утечке личных данных пользователей. Нередко и мошенники пользуются подобными беседами в корыстных целях — распространяют там ложную информацию. В беседу через приложение «Госуслуги.Дом» попадут только проверенные собственники квартир, заверили специалисты.

«Госуслуги.Дом» — многофункциональное бесплатное приложение для решения жилищно-коммунальных вопросов. С его помощью россияне могут оплачивать услуги ЖКХ, вводить данные по всем приборам учета, контролировать график работ по капитальному ремонту, направлять заявки в управляющую организацию.

Аккаунты пользователей на портале «Госуслуги» защищены. По данным на 11 августа, 22 миллиона россиян подключили двухфакторную аутентификацию на сервисе. С 1 октября эта процедура станет обязательной для всех.