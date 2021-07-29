Спамеры атаковали обращавшихся в государственные органы россиян

Начиная с июля, в России резко увеличилось число спам-звонков, которые поступают жителям сразу после их обращения в ПФР, больницы и другие учреждения. Эксперты рассказали «Известиям», что информацию о россиянах могут сливать инсайдеры в самих организациях.

Случаи резкой атаки спам-звонками описываются на портале «Мошеловка», запущенном проектом ОНФ «За права заемщиков». Туда пишут жители со своей России. Большинство опубликованных на ресурсе историй похожие: после общения с официальными ведомствами людей атакуют звонки. Пользователи рассказывают, что перед началом спам-звонков они связывались с ПФР, Минфином, Банком России и медклиниками. Сразу после общения с этими структурами номера телефонов попали в недобросовестные руки.

Эксперты подчеркивают, что пока говорить о масштабном доступе организаторов схемы ко всем базам обращений нельзя. Скорее всего, считает технический директор компании RuSIEM Антон Фишман, речь идет об отдельных инсайдерах. Они могут работать в колл-центрах организаций, даже государственных — и оттуда «сливать» информацию.

Ранее специалисты рассказали, как избавиться от нежелательных звонков. Сейчас существует много приложений, которые отслеживают подозрительные номера и автоматически блокируют их. К выбору такого приложения нужно подходить тщательно: проверить разработчика и почитать отзывы.