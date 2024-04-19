Общество 19 апреля 2024, 12:53 «Государственные новости»: в российских вузах учатся более 3 тысяч студентов из Вьетнама

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На сегодняшний день более трех тысяч студентов из Вьетнама получают высшее и среднее специальное образование в России. Об этом сообщил портал «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

В этом году исполняется 30 лет с момента заключения соглашения о принципах дружественных отношений между странами. С 1951 года образование в российских вузах получили около 30 тысяч граждан Вьетнама.

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Отмечается, что совместные исследования в различных областях позволяют странам расширить горизонты научного сотрудничества. Так, в прошлом году были созданы два российско-вьетнамских консорциума университетов.