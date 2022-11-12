Общество 12 ноября 2022, 20:56 Государственную идеологию для России сочли необходимой Митрополит Тихон: идеология в России должна увлекать людей работать на страну

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России необходима государственная идеология. Об этом заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что без идеологии никак не обойтись. При этом она должна появиться естественным путем в народе, подчеркнул митрополит. Объединяющая должна также подталкивать к построению привлекательной, прекрасной и реальной жизни в стране.

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Иерарх Русской православной церкви заверил, что Россия «делает великое дело, противостоя таким разрушительным веяниям Запада, как распространение ЛГБТ» и другим трудностям. Однако стране не хватается своей идеи.

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«Объединяющая народ идея должна в себя включать совершенно другое — она должна включать в себя будущую привлекательнейшую, прекрасную и в целом реальную жизнь», — подчеркнул он.

Митрополит вспомнил об идеологии большевиков, которая, по его мнению, сработала в Советском Союзе. У Украины, добавил он, есть своя идея — «простая, как мычание».

«Они говорят: мы хотим интеграции в Европу, <…> мы — европейцы, мы более ментально с ними соединены. И у них это стало идеологией», — заключил Тихон.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об основах политики укрепления и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.