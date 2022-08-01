Гостями книжного клуба «VEGAS Кунцево» в августе станут авторы издательства «АСТ»

Выходные в книжном клубе «VEGAS Кунцево» станут познавательными для детей и их родителей. Главными гостями станут авторы книжных новинок издательства «АСТ». В рамках бесплатной встречи они расскажут о том, как развивать в детях эмоциональный интеллект, раскроют тайны космического пространства, а также расскажут о самых необычных предметах искусства и проведут мастер-класс.

Героем первой встречи в ближайшую субботу, 6 августа, станет сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта международной организации EACEIP, член ассоциации профессионалов в области развития эмоционального интеллекта и автор книг для родителей Наталия Иванова.

Тема заявлена так: «Эмоциональный интеллект ребенка. Как маленькие эмоции создают большое будущее».

Иванова вместе с родителями разберет практические упражнения и даст советы, которые помогут детям справиться со страхами, грустью, злостью и стеснительностью. На практике ребенок научится заводить знакомства и представлять себя в обществе.

Вторая встреча пройдет 13 августа. На ней основатель председатель молодежного совета Русского космического общества, участник отбора в отряд космонавтов и популяризатор науки Денис Прудник прочитает лекцию «Космос. Будь в теме!». Автор расскажет об отборе космонавтов для полетов, как ведется строительство ракет, а также какие тайны скрывает Вселенная.

«Рекорды искусства. Лекция и творческий мастер-класс для детей» станет темой лекции художницы и арт-директора редакции «Вилли-Винки» Натальи Вдовиной. Она встретиться с детьми и родителями в книжном клубе «VEGAS Кунцево» 20 августа.

В рамках лекции она расскажет о самых больших статуях в мире, громких скандалах в мире искусства, необычных картинах и зданиях. После лекции для слушателей проведут мастер-класс по декоративной аппликации. В результате каждый получит собственное произведение искусства.

Книжный клуб «VEGAS Кунцево» собирается каждую субботу, в 15:00, в пространстве «Встречи на лестнице».