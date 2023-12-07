Общество 07 декабря 2023, 10:35 Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 миллиона человек Сергунина: форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек Пресс-служба аппарата мэра и Правительства Москвы

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Международный форум BRICS+ Fashion Summit завершился в Москве. Он объединил экспертов в области моды более чем из 60 стран мира. За мероприятием следили 3,5 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в шоуруме показали коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов. Среди них — работы дизайнеров из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Гости мероприятия отметили высокий уровень организации события.

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«Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей», — добавила Сергунина.

В основной части саммита участвовали свыше 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Около 12 тысяч людей послушали их выступления.

Кроме того, выдающиеся международные профессионалы в сфере моды провели образовательный интенсив. В него включили 98 сессий. Также на популярных площадках столицы провели 14 модных показов. Модели представили 325 образов, созданных руками 126 стилистов и визажистов.

Помимо этого, в столице прошли мастер-классы, лекции и тематическая выставка. В центре креативных индустрий «Артплей» организовали фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.

В конце ноября три трендбука стали доступны для московских предпринимателей в сфере моды.