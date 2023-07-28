Общество 28 июля 2023, 15:58 Гостям саммита «Россия — Африка» подарили блокноты и пеналы с видами Петербурга

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Гостям, прибывшим на пленарное заседание саммита «Россия — Африка», приготовили канцелярские принадлежности, созданные специально в мероприятию. Об этом сообщил Life.

Так, перед каждым гостем положили по блокноту с сине-голубой обложкой с вкраплениями яркой палитры, что символизирует тандем России и Африки. Кром того, к нему прилагается пенал с видами Петербурга и ручка в тон. Рисунок стилизован под гжель.

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