Общество 05 декабря 2023, 12:45 Гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях Сергунина: в пространстве Москвы на ВДНХ расскажут о технологиях и бизнесе Сайт мэра и правительства Москвы

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С 5 по 17 декабря посетители экспозиции Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» смогут познакомиться с инновациями и предпринимательством в городе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В ближайшие две недели мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены передовым технологиям и бизнесу», — сообщила она.

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Спикерами на мероприятии будут эксперты и успешные бизнесмены из различных сфер, от IT-разработчиков до владельцев сетей спортивных клубов и специалистов по ораторскому мастерству.

Особое внимание уделят технологическим инновациям. Пройдут практикумы, на которых IT-специалисты познакомят участников с такими направлениями, как нейросети и генеративные модели искусственного интеллекта и научат работать с запросами в этих системах.

Кроме того, 10 и 17 декабря состоятся показы модных коллекций от молодых дизайнеров.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.