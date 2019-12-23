Гостям Московского зоопарка предложили подарить животным игрушки

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, подготовлен специальный список желаний, куда вошли вещи, которые понравятся зверям и птицам. Она подчеркнула, что подарки не должны быть дорогими. При этом их можно купить в большинстве московских зоомагазинов.

«Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — отметила она.

По данным издания, попугаи будут раны лестницам, морские котики — футбольному мячу, а кустарниковые собаки — силиконовым кольцам.