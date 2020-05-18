Гостиницу в центре Екатеринбурга выставили на продажу

«Продается нежилое помещение площадью 3 610,5 квадратных метра под гостиничный бизнес. Помещение полностью оборудовано всей необходимой мебелью и техникой», — пояснил автор объявления.

По данным публикации, отель может вместить посетителей в 49 номеров. В нем также находится бассейн, сауны, тренажерный зал, ресторан, конференц-зал и прачечная.

Изданию не удалось получить комментарий собственника. По телефону, который указан в объявлении, пояснили, что подробной информацией поделятся позже.