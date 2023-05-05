Общество 05 мая 2023, 05:54 Гостиницу и визит-центр построят на перевале Дятлова «КП»: на перевале Дятлова к 2024 году вырастет гостиница и визит-центр Freepik

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На перевале Дятлова к 2024 году построят гостиницу и визит-центр. Об этом сообщил замдиректор департамента по развитию туризма Свердловской области Юрий Патанин. Его слова привела газета «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

На перевале, где загадочным образом зимой 1959 года пропали девять туристов, не хватает точечной инфраструктуры, которая бы позволила структурировать существующий там туристический поток. Патанин заявил, что туризм в горах Северного Урала нужно сделать более комфортным и безопасным.

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Строительство визит-центра должно закончиться к 2024 году. Туристы смогут там брать на прокат оборудование и инвентарь.

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