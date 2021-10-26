Гостиницу для насекомых построили жители Петербурга

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга появился необычный арт-объект. Местные жители построили для насекомых гостиницу, передает ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Гостиница для насекомых представляет собой небольшой домик, в который поместили сухие ветки, шишки и трубы разного диаметра. Три отсека, имеющиеся в домике, похожи на этажи. Арт-объект создали горожане в рамках фестиваля тестового благоустройства.