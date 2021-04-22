Гостиная губернаторов откроется на ПМЭФ-2021 в Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет организована специальная коммуникационная площадка для делового общения с главами субъектов РФ — гостиная губернаторов. Пятый год подряд генеральным партнером гостиной выступает государственная компания «Автодор».

В этом году «Автодор» планирует провести традиционный деловой обед с участием представителей органов государственной власти и инвестсообщества, где будут представлены новые инвестиционные проекты в области дорожного строительства. Также состоится обсуждение сотрудничества с потенциальными партнерами, лидерами ряда областей России и представителями бизнеса.

«Госкомпания „Автодор“ развивает федеральную сеть скоростных дорог. Наша миссия — обеспечить быстрый, безопасный, комфортный проезд для всех пользователей автомобильных дорог, связывая территории и заботясь об экологии. В этом году мы приступаем к строительству скоростной трассы М-12. Она пройдет по территории пяти субъектов РФ и позволит развивать их экономику, привлекать туристов», — заявил председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что компания готова реализовывать и другие масштабные проекты. Кроме этого, теме государственно-частного партнерства и реализации масштабных дорожных планов будет посвящена одна из сессий деловой программы ПМЭФ-2021.

Участники дискуссии обсудят амбициозные задачи по реализации масштабных инфраструктурных проектов в дорожной отрасли с привлечением внебюджетного финансирования и создание комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях.

Расписание работы гостиной губернаторов можно посмотреть на официальном сайте форума.