Гости свадьбы зарезали барана во дворе петербургской многоэтажки

«Средь бела дня животному перерезали горло! За жертвоприношением наблюдала группа из десятка людей, в том числе жених с невестой. В это время наверняка рядом находились люди, гуляли мамочки с детьми. Убийство животного тщательно фиксировалось: снималось на камеру и фотографировалось. Санкт-Петербург — не место для кровавых обрядов!» — оставил Капитанов возмущенное сообщение в соцсети.

По словам чиновника, он уже направил официальный запрос на имя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В нем он попросил привлечь к ответственности причастных к гибели животного.

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Чиновник заверил, что в ближайшее время Комитет по межнациональным отношениям в Санкт-Петербурге проведет совещания с представителями духовенства и руководителями диаспор. В ходе встречи будут обсуждать недопустимость подобного поведения на территории города.

Капитанов напомнил, что когда-то во время кавказских свадеб на улицах российских городов стреляли в воздух. После того, как по этим случаям были вынесены строгие решения о наказании, стрельба прекратилась. Теперь настало время уходить от жертвоприношений в общественных местах, заключил чиновник.