Гости рождественских ярмарок в Санкт-Петербурге смогут покупать еду только на вынос

«Деятельность киосков по оказанию услуг общественного питания на Рождественской ярмарке будет организована в формате на вынос», — уточняется в сообщении, подписанном председателем комитета Кириллом Соловейчиком.

Отмечается, что будет организована лишь торговая деятельность. Это означает, что гости не смогут перекусить внутри домика-патио или поесть за уличным столом рядом с павильонами. Помимо прочего, по причине распространения коронавируса XV Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге пройдет без организации культурно-массовых мероприятий.