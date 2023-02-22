Общество 22 февраля 2023, 16:35 Гости из 30 стран мира приедут в Нижегородскую область на фестиваль лова

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Фестиваль лова «Чкаловская рыбалка» пройдет в Нижегородской области 4 марта. В ней примут участие 30 представители из разных стран, сообщило агентство «Время» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

На фестиваль приглашены гости из Египта, Индии, Китая и других стран. Участники мероприятия будут соревноваться в 20 номинациях.

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Отмечается, что организаторы фестиваля подготовили для гостей мастер-классы по рыбной ловле и по приготовлению ухи.

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