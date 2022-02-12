Гости Екатеринбургского зоопарка отомстят бывшим в День влюбленных

Посетителям зоопарка в Екатеринбурге предложили необычный способ празднования Дня влюбленных. Все желающие смогут выбрать таракана, назвать его именем бывшего спутника, а после — скормить его рыбам или сурикатам. Такую информацию предоставила пресс-служба зоопарка.

«Милейшая семья сурикат хочет съесть твоего бывшего», — написали представители зоопарка в Instagram.

Все желающие могут оставить заявки на специальном сайте. Там необходимо указать имя бывшего или бывшей, а также причины, по которым их тезок-насекомых хотят отдать на съедение.

Трансляцию процесса обещают запустить в Instagram. Также проследить за экзекуцией местные жители и гости Екатеринбурга смогут лично, купив билет в зоопарк.

Ранее сообщалось, что сурки из липецкого зоопарка проспали День сурка, который отмечается 2 февраля. По поверью, если это милое животное вылезет из норы и не испугается своей тени, весна будет ранней. Если зверек испугается и залезет обратно в норку — впереди еще шесть недель зимы. Однако пара сурков из зоопарка в Липецке не захотела предсказывать погоду. Животные так и не вышли из спячки.