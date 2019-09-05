Гостевую книгу полярной станции вернули в Арктику. Она считалась утерянной более 50 лет
Спустя более полвека в Арктику вернулся уникальный артефакт, считавшийся до недавнего времени утерянным. Это гостевая книга полярной станции Бухта Тихая, на страницах которой остались автографы первых покорителей дальних широт. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов заметил, что сложно переоценить ценность этого документа.
По его словам, это живые страницы истории, поскольку в книге хранится множество подписей, которые принадлежат путешественникам, ученым и летчикам.
По данным издания, после закрытия станции в 1960-х годах гостевую книгу увезли. До прошлого года она считалась утерянной безвозвратно. Она появилась на антикварном портале в 2018 году. Ее выкупили партнеры национального парка «Русская Арктика». Документ отреставрировали и сделали его репринт. Оригинал передали в музей, а в Бухту Тихая вернулась копия.