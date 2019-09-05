Гостевую книгу полярной станции вернули в Арктику. Она считалась утерянной более 50 лет

Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов заметил, что сложно переоценить ценность этого документа.

По его словам, это живые страницы истории, поскольку в книге хранится множество подписей, которые принадлежат путешественникам, ученым и летчикам.

По данным издания, после закрытия станции в 1960-х годах гостевую книгу увезли. До прошлого года она считалась утерянной безвозвратно. Она появилась на антикварном портале в 2018 году. Ее выкупили партнеры национального парка «Русская Арктика». Документ отреставрировали и сделали его репринт. Оригинал передали в музей, а в Бухту Тихая вернулась копия.