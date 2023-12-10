Общество 10 декабря 2023, 22:17 Гостей ВДНХ познакомили с достижениями ЛНР и Чечни ЛНР и Чечня показали свои главные достижения на выставке-форуме «Россия» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дни Луганской Народной Республики и Чечни провели 10 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель кабмина Чечни Муслим Хучиев рассказали о достижениях регионов и их дальнейшем развитии.

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина», — сказал Пасечник.

Реклама

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что жители ЛНР обладают крепкими характером и сердцем.

Пасечник рассказал, что сейчас ЛНР активно восстанавливают. В частности, запустили Алчевский металлургический комбинат, завод ферросплавов и вагоноремонтное предприятие в Стаханове.

Хучиев же рассказал об инновациях, которые развивают в Чечне

«Эта выставка-форум приобрела для всего чеченского народа особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики», — зачитал он приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров подчеркнул, что экспозиция на стенде республики является отражением национального духа чеченского народа.