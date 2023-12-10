10 декабря 2023, 22:17
Гостей ВДНХ познакомили с достижениями ЛНР и Чечни
ЛНР и Чечня показали свои главные достижения на выставке-форуме «Россия»
Дни Луганской Народной Республики и Чечни провели 10 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель кабмина Чечни Муслим Хучиев рассказали о достижениях регионов и их дальнейшем развитии.
«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина», — сказал Пасечник.
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Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что жители ЛНР обладают крепкими характером и сердцем.
Пасечник рассказал, что сейчас ЛНР активно восстанавливают. В частности, запустили Алчевский металлургический комбинат, завод ферросплавов и вагоноремонтное предприятие в Стаханове.
Хучиев же рассказал об инновациях, которые развивают в Чечне
«Эта выставка-форум приобрела для всего чеченского народа особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики», — зачитал он приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Кадыров подчеркнул, что экспозиция на стенде республики является отражением национального духа чеченского народа.
Чечня
ЛНР
Выставка-форум «Россия»
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