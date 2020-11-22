Гостей Ростовской области отправят на каратин

Просидеть на самоизоляции придется как минимум до получения результатов теста на коронавирус.

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие — прим. ред.) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты. Это нужно делать», — заявил глава региона.

Правило должны соблюдать иностранцы и соотечественники, отметило агентство Ura.ru. В частности, губернатор опасается, что возвращающиеся домой вахтовики привезут коронавирус из командировок. Поэтому местные администрации должны наладить контакт с работодателями, которые приглашают дончан работать в другие субъекты РФ.

«Это в определенной степени наша угроза. Если люди в определенном месте, где трудятся, сдают тесты — это одна история, а если нет, то потенциально мы имеем проблему», — пояснил Голубев.

Сейчас в Ростовской области введен ряд ограничений из-за распространения коронавируса. На дистанционную работу перешли граждане старше 65 лет, временно не действует плановая медицинская помощь, которую можно отсрочить, а также закрыты детские площадки в торговых центрах. Помимо этого, в регионе ограничена работа предприятий общепита после 22:00, закрыты танцевальные площадки, кальянные и ночные клубы. Действуют ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита. Новые ограничения в Ростовской области вступили в силу месяц назад, когда резко увеличилась суточная заболеваемость и смертность.

По данным областного Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания, 313 из которых — за минувшие сутки. За весь период пандемии в области выздоровели 30 158 человек, умерли — 1184.

В последнее время свыше двух тысяч человек вернулись в город из командировок и с вахт.