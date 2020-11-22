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    22 ноября 2020, 15:06

    Гостей Ростовской области отправят на каратин

    Алена Макаренко

    На карантин направят всех, кто приедет в Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба по коронавирусу, его слова привело РИА «Новости».
    Гостей Ростовской области отправят на каратин

    Просидеть на самоизоляции придется как минимум до получения результатов теста на коронавирус.

    «Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие — прим. ред.) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты. Это нужно делать», — заявил глава региона.

    Правило должны соблюдать иностранцы и соотечественники, отметило агентство Ura.ru. В частности, губернатор опасается, что возвращающиеся домой вахтовики привезут коронавирус из командировок. Поэтому местные администрации должны наладить контакт с работодателями, которые приглашают дончан работать в другие субъекты РФ.

    «Это в определенной степени наша угроза. Если люди в определенном месте, где трудятся, сдают тесты — это одна история, а если нет, то потенциально мы имеем проблему», — пояснил Голубев.

    Сейчас в Ростовской области введен ряд ограничений из-за распространения коронавируса. На дистанционную работу перешли граждане старше 65 лет, временно не действует плановая медицинская помощь, которую можно отсрочить, а также закрыты детские площадки в торговых центрах. Помимо этого, в регионе ограничена работа предприятий общепита после 22:00, закрыты танцевальные площадки, кальянные и ночные клубы. Действуют ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита. Новые ограничения в Ростовской области вступили в силу месяц назад, когда резко увеличилась суточная заболеваемость и смертность.

    По данным областного Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 37 459 случаев заболевания, 313 из которых — за минувшие сутки. За весь период пандемии в области выздоровели 30 158 человек, умерли — 1184.

    В последнее время свыше двух тысяч человек вернулись в город из командировок и с вахт.