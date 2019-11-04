Гостей кремлевского праздничного приема накормили свекольными пельменями

В Интернете появилась фотография меню кремлевского приема в честь Дня народного единства. Гостей ждут воронежская говядина, антоновские яблоки и вино отечественного производства.

Судя по снимку, который появился в Telegram-канале «Вы слушали Маяк», гостям приема предложили салат из карельской форели с огурцами, свекольные пельмени с перепелкой, шербет из антоновских яблок, морской окунь с овощами, воронежская говядина с печеным картофелем, имбирный мусс с пряной сливой, мороженое из белого шоколада. Автор канала отметил, что особенно гостям понравился шербет.

Источник фото: Telegram-канал «Вы слушали Маяк»

Из напитков гостям подали красное сухое вино «Западный склон» производства усадьбы Дивноморское с урожая 2015 года, а также белое «Шардоне» 2016-го.

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На снимке также указано, что гостей вечера встречает Президентский оркестр РФ. В концертной программе Хор Краснодарской филармонии, солисты этнического танцевального ансамбля «Буин-хан» и другие.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.