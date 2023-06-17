Общество 17 июня 2023, 21:14 Гостей из Африки в Петербурге угощали камчатским крабом и борщом с тушеной уткой Freepik

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Участников переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге кормили камчатским крабом, борщом с тушеной уткой и сливками, клубничным супом с ягодным мороженым. Меню для африканских гостей выложил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».

В меню также был салат из кальмаров, ягненок с картофелем и артишоками, оладьи с тремя видами икры, жюльен из овощей с мурманским палтусом, лимонный сорбет.

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Представители африканских стран прибыли в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиных по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине. В переговорах участвовали президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема, а также представители ряда других стран.

Ранее африканская делегация посетила Киев, где для них устроили традиционное «показательное шоу» с воздушной тревогой. Однако киевскому режиму не удалось обмануть дешевыми трюками гостей их Африки, они отказались играть по чужому сценарию.