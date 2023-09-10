Общество 10 сентября 2023, 04:50 Гостей и участников ВЭФ угостят российскими винами Кубани и Крыма РИА «Новости»: участников и гостей ВЭФ угостят российскими винами Кубани и Крыма

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Участников и гостей Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября, угостят российскими винами на площадке «Виноград», сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мы представляем на совместном стенде Россельхозбанка и Росконгресса — тематической площадке „Виноград“ — вина Краснодарского края и вина Крыма. Это одни из лучших образцов, которые существуют в России», — рассказали агентству на стенде.

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Посетители площадки смогут продегустировать вина, в программе в день открытия будут выступать шеф-сомелье, которые расскажут про эти напитки. Для СМИ пройдет мероприятие с участием приморского винодела, он расскажет про винодельни Дальнего Востока.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября.