Общество 10 мая 2023, 17:43 Гостехнадзор: каждый аттракцион должен иметь регистрационный знак и табличку с информацией

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В весенне-летний сезон многие устремляются в парки аттракционов, но там иногда случаются аварии из-за поломок каруселей. О том, как развлечься и не пострадать, «Парламентской газете» рассказали в Гостехнадзоре.

Во-первых, не стоит кататься на стихийных аттракционах. Все карусели должны пройти проверку Гостехнадзора, который выдает разрешение на эксплуатацию. Если оно есть, то у аттракциона будет соответствующая табличка с данными. Кроме того, стоит внимательно изучать, как и когда можно пользоваться каруселью. Часто есть ограничения по весу, росту и погодным условиям.

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«Если произошел несчастный случай, получены травмы на аттракционе, эксплуатирующая организация несет ответственность за причиненный ущерб, если она не довела до сведения пассажиров правила эксплуатации аттракциона, не обеспечила их фиксирующими устройствами, не провела инструктаж персонала», — рассказал начальник подмосковного управления Гостехнадзора.

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