ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения появился в России

В России впервые разработали требования к пунктам временного размещения (ПВР) населения. Утвержденный Росстандартом ГОСТ начнет действовать с 1 июня 2021 года.

«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации», — привел ТАСС цитату из документа.

Требования будут касаться палаточных городков и модульных зданий. При этом они не распространяются на пункты временного размещения, развернутые на базе общественных зданий.

В стандартах прописано, за какое время должен быть возведен ПВР. Если пункт рассчитан на 250 человек, то на его развертывание дается не более суток. Если речь идет о количестве от 250 до тысячи человек, то время увеличивается до двух суток. Более трех суток дается на ПВР с вместимостью свыше тысячи человек.

Еще в требованиях указали необходимое число туалетов, душевых и умывальников. Также в ВПР должны быть созданы резервы продуктов питания и питьевой воды. Людям должны будут выдавать одежду, белье, обувь и предметы первой необходимости.

ГОСТ разработали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.