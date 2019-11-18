ГОСТ по адаптации к климатическим изменениям появится в РФ

«Для снижения угроз, возникающих по причине изменения климата, организациям всех видов необходимо уметь адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям», — цитирует пресс-службу «Газета.ru».

По данным издания, суть нового ГОСТа заключается в том, что всем компаниям и организациям рекомендуется учитывать ситуацию с климатом при создании условий для рабочего процесса.

В связи с этим Росстандарт напомнил о случае в Великобритании, где летом из-за сильной жары деформировалось железнодорожное полотно. По словам разработчика, положения госстандарта будут способствовать адаптации к таким условиям погоды.