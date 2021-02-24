ГОСТ на установку малых дорожных знаков отменят в России

В России отменят ГОСТ, разрешающий установку уменьшенных дорожных знаков и указателей, разрешающих правый поворот на красный свет. Об этом со ссылкой на решение комиссии Росстандарта по апелляциям сообщила газета «Коммерсант».

Научный центр безопасности дорожного движения МВД ранее направил жалобу в Росстандарт, указав, что соответствующий ГОСТ 58398-2019, вступивший в силу 1 мая 2019 года, противоречит Венской конвенции о дорожном движении, а также другим документам. Кроме того, он дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, предусматривающие возможность установки экспериментальных знаков.

В ЦОДД Москвы сообщили, что малые знаки были установлены в столице в соответствии с ГОСТ 52289, поэтому их не будут менять. В Санкт-Петербурге замена малых знаков также не потребуется, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что размер всех долгов россиян по штрафам ГИБДД за нарушение правил дорожного движения в прошлом году превысил 11,3 миллиарда рублей.