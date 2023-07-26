Общество 26 июля 2023, 06:01 ГОСТ на школьную форму появится в 2024 году Freepik

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Во втором полугодии 2024 года специалисты Роскачества представят финальную редакцию стандарта на школьную форму. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на разрабатывающую документ организацию.

Производителей, которые станут маркировать создаваемую одежду как «школьную форму» обязуют выполнять требования обновленного ГОСТа. Одна из главных задач стандарта состоит в исключении использования материалов низкого качества во время изготовления вещей. Потребители не должны переживать за детей в случае покупки школьной формы.

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«Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — сообщили в организации.

Кроме того, одежда школьников должна быть единообразной по стилю, сочетанию цветов и конструктивным решениям. Такие вещи будет положено носить в общеобразовательных учреждениях, их разделят на торжественный и повседневный стиль, а также на мужские и женские комплекты.

Ранее в Министерстве социального развития Московской области заявили, что многодетные семьи из ряда регионов Подмосковья могут подать заявления на компенсацию за школьную форму для первоклассников. Сделать это возможно на портале госуслуг после 10 августа.