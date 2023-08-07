Общество 07 августа 2023, 02:24 ГОСТ на детские игрушки появится в России «Известия»: в России разработали стандарты ГОСТ для игрушек Unsplash

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Первый ГОСТ на детские игрушки подготовил профильный технический комитет по стандартизации. Благодаря своду правил недобросовестные производители не смогут обходить стандарты безопасности, сообщили «Известия».

ГОСТ разделил все игрушки на 48 типов. Среди них игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик и другие. Также впервые закрепится термин «игрушки», к ним будут относится предметы, предназначенные для детей младше 14 лет. Злоумышленники часто маркируют свои игрушки как сувенирную продукцию, так как ее безопасность не так строго контролируют регламенты.

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Кроме того, в ГОСТе перечислили классификацию игрушек. Их будут разделять по предназначаемому возрасту, виду деятельности, сырью и другим категориям. Таким образом, в России выработают четкие стандарты для детских товаров.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулин напомнила, что до сих в России не было терминологии и классификации для игрушек.

«Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли нужно определить основные термины. Это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути», — пояснила она.

Ранее депутат Госдумы предложили проверять детские игрушки на духовность и нравственность.