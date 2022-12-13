Общество 13 декабря 2022, 07:18 ГОСТ для электросамокатов утвердили в России «Известия»: в России утвердили ГОСТ для электросамокатов и моноколес Unsplash

Читать 360tv в

Новый утвержденный ГОСТ для электросамокатов, моноколес и гироскутеров вступит в силу с 1 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Документ носит лишь рекомендательный характер, однако производители смогут указать, что продукция отвечает стандарту, и это будет знаком качества.

Изделия, соответствующие ГОСТ, смогут разогнаться максимум до 25 километров в час, кроме того, предусматриваются функции определения местоположение электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) и автоматического замедления в парках. Конструкция должна исключать риск возгорания и механического повреждения.

Реклама

По мнению замглавы Минпромторга Альберта Каримова и главы Росстандарта Антона Шалаева, с которыми пообщались «Известия», новый стандарт поможет повысить уровень безопасности как водителей ЭСИМ, так и окружающих.

Реклама

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России унесли жизни 19 человек. Еще 870 человек получили травмы.