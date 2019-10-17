  • Госслужбу в России признали феминизированной

    17 октября 2019, 16:35

    Андрей Иванов

    Большинство государственных служащих в России — это женщины. Представительниц прекрасного пола среди работников госорганов насчиталось 72%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты РФ Алексея Вовченко.
    Госслужбу в России признали феминизированной

    «Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины», — приводит агентство слова Вовченко во время выступления на семинаре «Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений».

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    При этом он отметил, что большинство женщин трудится на низком должностном уровне.

    Так, по его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%. Замминистра обратил особое внимание на то, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

    Вовченко также рассказал, что женщины возглавляют семь из 59 зарегистрированных в России политических партий.

    Заместитель главы ведомства заявил о широкой вовлеченности российских женщин в общественно полезную деятельность через общественные движения и организации.