Госслужбу в России признали феминизированной

«Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих — женщины», — приводит агентство слова Вовченко во время выступления на семинаре «Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений».

Большинство россиян высказались «за» женщин в политике Подробнее

При этом он отметил, что большинство женщин трудится на низком должностном уровне.

Так, по его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%. Замминистра обратил особое внимание на то, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

Вовченко также рассказал, что женщины возглавляют семь из 59 зарегистрированных в России политических партий.

Заместитель главы ведомства заявил о широкой вовлеченности российских женщин в общественно полезную деятельность через общественные движения и организации.