Госслужащим посоветовали избегать жаргонизмов в речи | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:38 Госслужащим посоветовали избегать жаргонизмов в речи

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Лингвист, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала госслужащим избегать в речи жаргонизмов и сниженной лексики.

По слова эксперта, выступления, в которых употрбеляются просторечия, выглядят несолидно.

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«Просторечия, жаргонизмы, сниженная лексика у чиновников самого высоко уровня. Если уж мы хотим защищать язык, если хотим, чтобы речь чиновников была образцом для граждан, говорящих на русском языке, то я бы начинала с этого», — добавила Ровинская.

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Ранее, в стране предложили внести поправки в закон «О государственном языке РФ».