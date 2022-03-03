Госслужащих предложили наказывать за подрыв авторитета и очернение России

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что госслужащих и депутатов следует наказывать за подрыв авторитета и очернение России. Он направил обращение с этим предложением на имя генпрокурора России Игоря Краснова, сообщило RT.

По его словам, в последнее время в информационном пространстве выросло количество фейков о проведении российской военной операции на Украине. Эту ситуацию он назвал настоящей «истерией».

Депутат отметил, что россияне могут выражать несогласие с теми или иными событиями. Однако, по его словам, ни в одном законе не сказано о праве гражданина распространять вредоносную информацию. Особенно, указал парламентарий, если речь идет о публичных или должностных лицах.

В связи с этим Милонов предложил лишать государственных должностей и отчуждать депутатские мандаты за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение России.

К таким действиям депутат отнес распространение фейков о российских войсках, участие в несогласованных акциях, а также помощь лицам, связанным с националистическими организациями на Украине.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко призвал россиян совместно бороться с распространяемыми со стороны западных стран фейками и дезинформацией о проводимой специальной военной операции на Украине.