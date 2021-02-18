Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота покинет пост

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота покидает свой пост. Александр Лукашенко вручил ему 18 февраля орден Почета за проделанную на интеграционном направлении работу.

После встречи с белорусским лидером Рапота подтвердил журналистам, что покидает свой пост. Об этом сообщил «Спутник Беларусь».

По его словам, официально еще не объявляли о завершении его работы в этой должности.

«Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — сказал Григорий Рапота.

В четверг, 18 февраля, Александр Лукашенко наградил Рапоту орденом Почета, сообщил ТАСС. Белорусский лидер отметил, что награду Рапоте вручили за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Белоруссии и России.

С ноября 2011 года Григорий Рапота занимает пост государственного секретаря Союзного государства.

В СМИ в начале февраля появилась информация, что Россия и Белоруссия задумали сменить госсекретаря Союзного государства. В качестве основного претендента на должность источники назвали действующего посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.