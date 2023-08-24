Общество 24 августа 2023, 08:29 Госрегулирование цен на дизель попросили ввести в России «Известия»: перевозчики попросили государство регулировать цены на дизель Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Российские грузоперевозчики призвали правительство ввести государстеннное регулирование цен на дизельное топливо. Его стоимость они попросили зафиксировать. Такое предложение президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Газета «Известия» ознакомилась с документом.

Митягин заявил, что дизель на некоторых заправках в южной и центральной частях России подорожал на 10%. Сейчас литр стоит 68-70 рублей. По его словам, ситуация вызвана резким скачком цен топливо в опте. Также повлияли отмены скидок на АЗС для автолюбителей.

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Грузоперевозчики считают, что для сохранения рентабельности работы транспортных компаний нужно зафиксировать цену на топливо на отметке ниже 60 рублей. Иначе «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя», сказано в послании.

Стоимость дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на прошлой неделе уже в 11-й раз за месяц обновил максимум — тонна стоила более 66 тысяч рублей. Об этом говорят данные торговой площадки. Накануне за тонну дизеля давали примерно 66,4 тысячи рублей, АИ-95 — 70,9 тысячи рублей, АИ-92 — 63 тысячи рублей.