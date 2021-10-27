Госрегулирование оборота метанола собрались ввести в России после массовых отравлений

В России после череды массовых отравлений паленым алкоголем нужно ввести госрегулирование оборота метилового спирта. Об этом заявил глава управления «Т» МВД РФ Олег Ким.

По его словам, решить проблему с торговлей суррогатным спиртным можно путем такой регламентации оборота метанола. Пока любой предприниматель может покупать это вещество, вопрос никак не регулируется, сообщило РИА «Новости».

«Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», — сказал Ким.

По его словам, в прошлом году в регионах начали все чаще происходить смертельные массовые отравления алкоголем с метанолом, который бутлегеры активно используют в производстве суррогата.

Ранее газета «Известия» сообщила о росте жертв отравления паленым алкоголем в Свердловской области. Там погибли 30 человек. Спирт на розлив они покупали на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Местному жителю, который занимался продажей спиртного, может грозить до 10 лет лишения свободы.