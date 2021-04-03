Госпрограмму развития Арктической зоны утвердили в России

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического Арктической зоны. Действие документа предусмотрено до 2024 года. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, реализация программы продлится с 2021-го по 2024 год. На выполнение поставленных планов решили выделить более 19,5 миллиарда рублей. В 2021 году направят 3,4 миллиарда рублей, а в 2022-м планируется выделить на реализацию более шести миллиардов рублей. На следующий год заложено 5,1 миллиард рублей, а оставшиеся 4,9 миллиарда рублей выделят в 2024-м.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики назначили ответственным исполнителем государственной программы. Одной из ее целей является ускорение экономического развития территорий, входящих в Арктическую зону.

Кроме того, планируется повысить вклад этих территорий в экономический рост России. Также цель программы - обеспечение условий для социально-экономического развития макрорегиона. В Арктической зоне планируют создать новые рабочие места и привлечь трудовые ресурсы.