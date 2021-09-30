Госпрограмму психического здоровья предложили разработать в России

Увеличение числа ментальных отклонений, психозов и депрессий в России связывают с пандемией коронавируса, а также с появлением новых видов наркотиков, которые действует сильнее, чем героин. Для того, чтобы решить эту проблему, парламентарии предлагают принять новый законопроект о психологической помощи населению. Об этом сообщил ТАСС.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, врач Владимир Круглый считает, что улучшить ситуацию могла бы специальная государственная программа охраны психического здоровья. В новом документе хотят уделить внимание не только лечению ментальных заболеваний, но и раннему выявлению психических расстройств, написала «Парламентская газета».

«Работа должна быть и с теми факторами, которые приводят к нарушению психического здоровья. Это, например, постоянные стрессы, семейное насилие», — сказал сенатор.

Круглый отметил, что существуют разные состояния, когда людям может понадобиться помощь психолога, психотерапевта или психиатра. К таковым он отнес депрессию, панические атаки, анорексию и другие.