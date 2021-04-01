Первое в 2021 году заседание правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко. В числе обсуждаемых вопросов — итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году.

По словам вице-премьера, за первый год реализации программа показала высокую востребованность в регионах.

«Одной из „прорывных“ мер стала сельская ипотека со льготной ставкой до 3%. По итогам 2020 года выдано 45 тыс. льготных ипотечных кредитов по заявкам заемщиков на сумму 87,3 млрд. рублей. На реализацию сельской ипотеки в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей. Кроме того, Правительство выделило дополнительное финансирование в объеме более 1 млрд рублей на поддержку программы. По прогнозу Минсельхоза России, количество выданных ипотечных кредитов составит не менее 40 тысяч на общую сумму кредитования около 80 млрд. рублей», — сказала вице-премьер.

В 2020 году в 80 регионах введено более 180 тыс. кв. метров жилья, что превышает установленные показатели на треть. Благоустройство территорий — отдельный блок в рамках реализации программы. По итогам 2020 года свыше 6 тысяч проектов благоустройства реализовано в 70 субъектах.

В связи с высокой востребованностью программы решается вопрос о продлении госпрограммы до 2030 года. Регионы уже представили более тысячи проектов на конкурсный отбор с 2022 по 2024 годы. Общий объем финансирования заявленных проектов составит более 120 млрд рублей.